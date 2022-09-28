"Это тупик": Арестович заявил, что у России не осталось стратегии в войне против Украины

Россия оказалась в тупике, у нее не осталось стратегии по войне против Украины. Все, что делают россияне, только усугубляет их ситуацию.

Яркие примеры этого – объявление мобилизации и угрозы ядерным оружием.

Об этом советник Офиса президента Украины Алексей Арестович рассказал в разговоре с российским оппозиционером, юристом, адвокатом Марком Фейгиным.

"У них вообще не осталось стратегии. Dead end – на английском это звучит, тупик. Все, что они делают, только усугубляет ситуацию. Мобилизация – ярчайший пример. Угроза применения ядерного оружия – ярчайший пример", – сказал он.

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"Я физически чувствую, как в Кремле борются остатки разума, разумных людей с такими "ну, а что? А какие варианты? Ну, что-то делать надо, иначе типа…" Это, конечно, цирк на дроте. Это русско-японская война в кубе. Такого грандиозного самослива, наверное, мировая история не знает. Сливается просто огромное государство с, как мы считали, умными людьми, а оказались тупее тупых", — добавил Арестович.

"Ну, какие там стратегии? Там все расползается, страна, как мокрая бумага в руках. Они сами ее убивают", — отметил советник ОП.

Напомним, по оценкам военного эксперта Олега Жданова, война в Украине не продлится несколько лет. Даже новый человеческий ресурс России не поможет ей выиграть эту войну.

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