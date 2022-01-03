"Это тяжелая потеря для каждого из нас": на Донбассе погиб боец 25-й воздушно-десантной бригады

"Это тяжелая потеря для каждого из нас": на Донбассе погиб боец 25-й воздушно-десантной бригады

Боец получил смертельное ранение.

На Донбассе погиб 23-летний боец 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады Станислав Богуславский.

Об этом сообщили на странице бригады Facebook.

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Согласно сообщению, это произошло во время вражеского обстрела позиций украинских военных. Парень получил ранение, несовместимое с жизнью.

"Это тяжелая потеря для каждого из нас. Младший сержант Богуславский С.А. был искренним, открытым человеком, готов всегда протянуть руку помощи своим собратьям, среди которых пользовался уважением и авторитетом. Но враг своими коварными действиями оборвал жизнь десантника, патриота, настоящего сына своего народа", – говорится в сообщении.

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Напомним, 1 января от последствий ранения пулей снайпера скончался 20-летний коростенец Игорь Тычина.