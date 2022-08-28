"Это угроза и Китаю": генерал рассказал, пойдет ли Путин на ядерную войну и при каком условии заберет свои войска из Украины

Массированные удары по Украине - попытка россиян посеять панику среди украинцев и заставить Киев пойти на переговоры с Москвой на ее условиях. Но войну в Украине Путин уже стратегически проиграл.

В Кремле могут принять решение о полном выводе войск из Украины, чтобы не допустить полного разгрома и в определенной степени продлить время жизни путинского режима. Это возможно при системной наступательной операции украинской армии в одном из секторов фронта.

Такое мнение высказал руководитель Службы внешней разведки Украины в 2005 — 2010 годах, генерал армии Николай Маломуж в интервью OBOZREVATEL.

По его словам, Путин и его окружение боятся за свою жизнь, свою перспективу. Кроме того, в его окружении растет недовольство тем, что результаты не достигнуты, тем, что Путин не выполнил ставившуюся задачу. Поэтому часть окружения ищет варианты ухода и рекомендует мирный процесс – чтобы удержать режим и не допустить ответственности на международном уровне, чтобы обеспечить переходный период.

"Но перспектив у Путина нет. Что он может? Использовать оружие, которое должно, наносить последние удары, применять шантаж, особенно ядерный. Но этот шантаж осознается всеми странами мира. Страны, которые могут отслеживать ядерные средства, контролируют все действия России в режиме онлайн. Это и тактическое, и стратегическое ядерное вооружение и атомные электростанции. Так что ядерный шантаж не сработает", — говорит Маломуж.

По его мнению, под давлением ВСУ Путин заберет российские войска, будет заключено соглашение под международные гарантии Украины. Он отметил, что такой сценарий на время спасет режим в России. В то же время, если нет, перспектива для России очень печальная.

"Я предполагаю, что под угрозой провала, начала возможных системных наступательных операций, подчеркиваю – системных – то есть очень мощной подготовленной операции в одном из секторов, где будет обеспечен очень мощный удар по войскам врага и их бегство. Вот в этой ситуации, чтобы дальше не был полный разгром, Россия может пойти на условия, которые мы ставим", — подчеркнул он.

Маломуж добавил, что также должен будет определен статус России как страны, угрожающей миру.

"Потому что угроза применения ядерного оружия – это не только угроза для Украины или Запада. Это угроза и Китаю, потому что при ядерном сценарии не выживет никто. Даже при хороших партнерских отношениях с Россией, там понимают, что Путин играет с угрожающим огнем и им. А центр противостояния – здесь, в Украине, поэтому тему надо закрыть здесь. А дальше можно будет говорить о новом миропорядке, который обеспечивал бы стабильную безопасность и недопущение дальнейших агрессивных действий России", — обьяснил бывший глава СБУ.

Напомним, Пионтковский заявил, что "у России была попытка внутреннего переворота".

Как сообщалось, у Путина наблюдаются признаки шизофрении.

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