"Это умирающая яма": Кротевич об угрожающей ситуации с резервами на фронте

Богдан Кротевич «Тавр»

Бригады стоят на линии фронта с комплектацией 30%, с которой даже обороняться тяжело, а им приказывают наступать.

Об угрожающей ситуации на передовой рассказал экс-начальник штаба 12-й бригады спецназначения Азов, подполковник в отставке, защитник «Азовстали» Богдан Кротевич «Тавр» в интервью Наталье Мосейчук в проекте Мосейчук+.

Провал возле Доброполья

«У меня есть знакомый командир, который держит направление возле Доброполья, которому за полгода дали 32 человека. Сейчас пополнение бригад идет не в отношении нужд, а в отношении того, кто „кент“, кто написал хороший пост о главнокомандующем. Это факт. И распределение вооружения техники», — утверждает Кротевич.

По его данным, немало хороших командиров публично хвалят главкома ВСУ, чтобы было проще просить оружие для своих подразделений.

Что будет, если будет заморозка войны

«Что будет с армией — смотря кто будет главнокомандующим и министром обороны… А министр обороны и главнокомандующий ВСУ должны отстаивать армию даже перед президентом… Я не уверен, что даже если бы было 100 аргументов, смог бы Сырский сказать: господин президент так нельзя делать», — говорит экс-военный.

Отсутствие резервов

Кротевич утверждает, что в настоящее время в армии вообще нет резервов. Бригады стоят на линии фронта с комплектацией 30%, они не боеспособны.

«А им приходят команды наступать, восстанавливать тактическое положение, восстановить позиции, а они даже обороняться не могут… Это умирающая яма», — возмущается Тавр.

О Сырском и Курской операции

Мосейчук напомнила Кротевичу его слова, говорившему, что Курская операция в начале — это абсолютно правильное решение. А то во что она обернулась — это ошибка…

«В какой-то момент все может пойти не так, как ты планировал. Не надо давить, нужно быть гибкими. Когда преимущество не на нашей стороне. Я не согласен с генералом Залужным, что война — это наука, это математика. Нет. Это искусство, когда ты меньшими ресурсами можешь одерживать победу… Сырскому нужно понять, что 300 человек — это всегда разные люди. Потому что есть „Азов“, 3 штурмовая, „Кракен“ — это одни, которые могут выполнить задачу. А некоторые другие подразделения с такой же численностью и обеспечением не способны пересечь даже первую линию», — пояснил Тавр.

Ранее Богдан Кротевич объяснил, при каких условиях возможно, чтобы военные пришли к власти.