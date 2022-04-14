"Это умышленное решение России": США признают зверства российских оккупантов в Украине геноцидом — Нуланд

Процесс сбора доказательств для официального принятия этого решения будет длиться более длительное время.

Соединенные Штаты с большой долей вероятности в конечном счете признают, что Россия во время военных действий в Украине совершала геноцид.

Об этом в среду, 13 апреля, заявила в интервью CNN Newsroom заместитель госсекретаря по политическим вопросам Виктория Нуланд.

Высокопоставленная представительница Госдепартамента США отметила, что президент США Джо Байден "говорил от души, когда назвал то, что мы видим в Украине, геноцидом Российской Федерации и ее сводных сил".

Нуланд добавила, что в США существует процесс сбора доказательств в течение длительного времени, после которого правительство сможет официально принять решение о геноциде.

"Но я собираюсь предположить, что то, что президент Байден назвал, это то, что мы в конечном итоге, вероятно, найдем, когда сможем собрать все эти доказательства. Происходящее на местах не является случайностью. Это намеренное решение России уничтожить Украину и ее мирное население", — подчеркнула представитель Госдепа.

На вопрос, почему санкции не оказали сдерживающего влияния на президента России Владимира Путина, Нуланд ответила, что это потому, что президент РФ "не заботится о своем народе или своей стране, он заботится только о собственных имперских амбициях".

"Он не видит, что то, что он делает, не только превращает Украину в руины, но и Россию — в тюрьму", — сказала она.

Напомним, президент США Джо Байден в первый раз заявил, что считает геноцидом действия России в Украине.

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