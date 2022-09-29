"Это умышленное убийство Кремлем своих граждан" – американский генерал о мобилизации в России

Военный отметил, что живущие в РФ нацменьшинства платят наибольшую цену среди всех граждан страны-агрессора.

Объявленная в России мобилизация, под которую попадают даже мужчины без опыта службы в армии, является умышленным убийством своих граждан. В первую очередь это касается национальных меньшинств.

Об этом заявил бывший командующий американскими войсками в Европе генерал в отставке Бен Ходжес в интервью BBC.

Ходжес отметил, что угрозы Кремля, как и мобилизация, являются лишь "признанием того, что ситуация стремительно ухудшается".

Военный подчеркнул, что живущие в РФ нацменьшинства платят наибольшую цену среди всех граждан страны-агрессора.

"Большинство погибших и раненых являются выходцами из этих этнических групп – это также можно считать умышленной попыткой, хоть и менее очевидной или менее прямой, уничтожить некоторые из них", – заявил Ходжес.

Напомним, ранее военный эксперт Дмитрий Снегирев выразил мнение, что президент России Владимир Путин, объявив так называемую "частичную мобилизацию", пытается не только спасти ситуацию на фронте, но и решить "этнический вопрос" в национальных республиках РФ.

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