"Это умышленное убийство Кремлем своих граждан" – американский генерал о мобилизации в России

Военный отметил, что живущие в РФ нацменьшинства платят наибольшую цену среди всех граждан страны-агрессора.
Объявленная в России мобилизация, под которую попадают даже мужчины без опыта службы в армии, является умышленным убийством своих граждан. В первую очередь это касается национальных меньшинств.
Об этом заявил бывший командующий американскими войсками в Европе генерал в отставке Бен Ходжес в интервью BBC.
Ходжес отметил, что угрозы Кремля, как и мобилизация, являются лишь "признанием того, что ситуация стремительно ухудшается".
Военный подчеркнул, что живущие в РФ нацменьшинства платят наибольшую цену среди всех граждан страны-агрессора.
"Большинство погибших и раненых являются выходцами из этих этнических групп – это также можно считать умышленной попыткой, хоть и менее очевидной или менее прямой, уничтожить некоторые из них", – заявил Ходжес.
Напомним, ранее военный эксперт Дмитрий Снегирев выразил мнение, что президент России Владимир Путин, объявив так называемую "частичную мобилизацию", пытается не только спасти ситуацию на фронте, но и решить "этнический вопрос" в национальных республиках РФ.
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