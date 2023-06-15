"Это уникальная история": Подоляк назвал основные цели наступательных действий ВСУ сейчас

Украинские войска на сегодняшний день тестируют, где у врага слабые места, что позволяет идти вперед.

ВСУ еще не начали контрнаступление, а проводят наступательное действие, чтобы выявить слабые места оккупантов. Это позволяет продвигаться вперед и создавать панические настроения в российской армии.

Об этом советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк рассказал в эфире телемарафона "Единые новости".

Подоляк пояснил цели боевых действий, которые на сегодняшний день проводят Силы обороны Украины. В частности, одна из целей – уничтожить как можно больше живой силы и техники российских войск.

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"Сегодняшние цели следующие. Первое – уничтожить как можно больше мобилизованных, откровенно говорю, чтобы добавить психологического давления на российскую армию. Второе – уничтожить как можно больше российской техники, окончательно уничтожить, чтобы они ее не использовали. Именно это сегодня делают наши Вооруженные силы: они уничтожают, уничтожают и еще раз уничтожают. При этом постепенно продвигаются в рамках тестировочного режима, то есть они смотрят, где слабее всего будет", – рассказал советник руководителя ОП.

Он отметил, что ВСУ не проводят наступательные действия на конкретном направлении, а атакуют сразу на нескольких, что является свидетельством ведения современной войны.

"Третья составляющая – это не конкретное направление. Сегодня Украина демонстрирует, что такое современная война, – она атакует на многих направлениях сразу. То есть мы сегодня демонстрируем, что в меньшинстве (количестве живой силы и техники – ред.) даже можно идти на многих направлениях. Это уникальная история. Поэтому – тестирование, позволяющее продвигаться вперед, создавать панические настроения", – объяснил Подоляк.

"Мы еще не начинали контрнаступление как таковое, а Россия говорит: "Мы уже выиграли, мы уже отбили контрнаступление", – добавил он.

Ситуация на фронте – что известно на 15 июня

Как сообщили в Минобороны Украины 14 июня, украинские войска проводят наступательные действия и продвигаются, хотя оккупанты выстроили плотную оборону и активно сопротивляются.

По данным Генштаба ВСУ на утро 15 июня, российские захватчики основные свои усилия на фронте сосредотачивают на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В течение предыдущих суток там произошло 49 боевых столкновений.

По оценкам военного эксперта Александра Коваленко, на сегодняшний день на юге ВСУ проводят разведку боем и о широкомасштабном наступлении пока речь не идет. Эксперт отметил, что Украина еще не задействовала основные резервы, подготовленные для контрнаступления.

По информации Sky News, на Западе отмечают успех контрнаступательных действий ВСУ и освобождение нескольких населенных пунктов, однако обращают внимание, что россияне хорошо подготовлены, поэтому продвижение украинских сил пока медленное.

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