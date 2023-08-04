"Это уникальный корабль": эксперт оценил потерю "Оленегорского горняка" для флота РФ

Заместитель директора Центра армии, конверсии и разоружения по международным вопросам Михаил Самусь заявил, что каждый уничтоженный крупный десантный корабль для военно-морского флота России является непоправимым ударом.

Об этом он сказал в эфире национального телемарафона.

По его словам, корабль "Оленегорский горняк", получивший пробоину после атаки морским дроном, дотащили до военно-морской базы РФ в Новороссийске, но возможность его восстановления выглядит сомнительной.

"Даже деньгами это нельзя... Это не сотни миллионов долларов, это больше... Они все равно такие корабли не построят. Это уникальный корабль, их чуть больше 10 на всех флотах ВМФ России", — заметил Самусь.

Эксперт подчеркнул, что это судно было построено в Польше еще при Варшавском договоре. "Россия такие корабли не может делать, они не могут вообще десантные корабли делать... Каждый уничтоженный такой корабль — удар непоправимый", — подчеркнул он.

Напомним, крупный десантный корабль "Оленегорский горняк" был выведен из строя в результате атаки морских дронов на российскую военно-морскую базу в Новороссийске в ночь на пятницу, 4 августа.

Читайте также: