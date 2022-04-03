"Это уроды, которые не умеют иначе": Зеленский прогнозирует выявление еще больших зверств оккупантов

"Это уроды, которые не умеют иначе": Зеленский прогнозирует выявление еще больших зверств оккупантов

Президент предостерег украинский народ.

Президент Украины Владимир Зеленский предупредил украинцев о том, что история со зверствами российских солдат в Буче может повториться в других оккупированных районах.

Об этом он сказал во время обращения.

"Хочу, чтобы вы это осознавали. Мы выгнали врага с территории нескольких областей. Но под контролем российских войск еще остаются оккупированные районы других областей. И после изгнания оккупантов оттуда могут открыться еще более страшные вещи. Еще больше смертей и издевательств. Потому что такова природа российских военных., которые пришли на нашу землю. Это уроды, которые не умеют иначе. И такие у них были приказы", — заявил Зеленский.

Обращение Владимира Зеленского в конце 39-го дня российского вторжения в Украину

ТСН.ua собрал информацию и фото с мест самых страшных преступлений оккупантов в Киевской области : Бучи, Гостомеля, Ирпеня и т.д.

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