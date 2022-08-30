"Это ускорит освобождение Крыма": Зеленский обратился с просьбой к жителям оккупированного полуострова

Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз обратился к украинцам, проживающим во временно оккупированном россиянами Крыму.

Граждан Украины в Крыму призывают держаться подальше от военных объектов РФ, российских баз и военных аэродромов оккупантов.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении 30 августа.

Кроме того, президент просит украинцев сообщать спецслужбам Украины информацию об оккупантах. Это, по его словам, ускорит освобождение Крыма.

"Также сегодня хочу еще раз обратить внимание всех наших людей в Крыму: пожалуйста, держитесь как можно дальше от российских военных объектов, не находитесь вблизи российских баз и военных аэродромов и сообщайте специальным службам Украины всю известную вам информацию об оккупантах, чтобы освобождение Крыма произошло быстрее", – заявил Зеленский.

Кроме того, глава государства подчеркнул, что Вооруженные силы Украины, наши спецслужбы, наша разведка делают все возможное и невозможное, чтобы каждый российский военный обязательно почувствовал украинский ответ на этот страшный террор, который Россия принесла на нашу землю.

"По всей временно оккупированной территории Украины, от Крыма до Харьковщины, у российской армии нет и не будет никакой безопасной базы, ни одного тихого места. Наши защитники будут уничтожать все склады, штабы оккупантов, их технику, где бы они ни размещались. Под Севастополем — значит, под Севастополем. Под Луганском – значит, под Луганском. Это украинская земля, и оккупанты могут сделать только две вещи: сбежать или сдаться в плен. Других опций мы им не оставляем", — подытожил Зеленский.

Напомним, у Зеленского заявили, что Украина уже разрабатывает эвакуационные маршруты для жителей Крыма.

В свою очередь, Подоляк предупредил, что количество атак неизвестного происхождения в Крыму будет расти.

Читайте также: