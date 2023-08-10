"Это утилизация, вы просто как мясо": прозрение жены оккупанта – перехват ГУР

Жена оккупанта "прозрела", что в планах российского руководства – утилизировать как можно больше людей.

Жена оккупанта в разговоре со своим мужем признала, что так называемая "СВО" – это просто утилизация российского населения.

Об этом говорится в телефонном разговоре оккупанта с женой, которую перехватила украинская разведка.

Жена захватчика возмущается отсутствием демобилизации для мобилизованных военнослужащих, которых заставляют подписывать контракт.

"Получается, вас вас не демобилизуют, а контракты будут подсовывать? Вот пи***асы. Ты понимаешь, Юра, если ты подпишешь — все, это п****ц".

Россиянка признает, что так называемая СВО – это утилизация их населения, предлагает оккупанту дать взятку полмиллиона рублей руководству, чтобы демобилизоваться.

"Да не отпустят, я уверена, что не отпустят. Юра, готовься к худшему. Потому что сейчас все эти законы. Сейчас закон он вообще вышел вроде если есть какое-то звание, к 60 годам могут призвать. Это утилизация. Они утилизируют, им не нужны люди. Вы просто как мясо для них. У них в планах – утилизировать как можно больше народа. Это даже не скрывают", – говорит жена оккупанта.

Ранее российский оккупант рассказал, как захватчики на передовой пьют брагу бидонами, стреляют коров ради развлечения и боятся "мифических" поляков на фронте.

Другой россиянин рассказал жене, что завербованные зеки из Бурятии и Ханты-Мансийска "едут на фронт дольше, чем воюют".

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