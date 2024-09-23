"Это ужас, в голове осколки стекла": жители Запорожья рассказали о пережитой атаке

Одна из женщин проснулась от того, что на ней лежит стекло. Она была вся в крови.

Жители Запорожья рассказали о пережитом обстреле в ночь на 23 сентября. Кто-то в момент атаки спал в своей постели, кто-то возился на кухне, а еще кто-то вернулся с работы и увидел свое уже разрушенное жилье.

Как жители Запорожья приходят в себя после ночного обстрела – сообщает "Суспильне".

Местная жительница Алина рассказала, что во время взрывов возвращалась с работы. Когда приехала домой, увидела, что ее квартира повреждена.

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"Двери в ванную вылетели – везде стекло. Окон на кухне нет, куска стены нет. Мягкий диванчик – он весь развалился. Телевизор слетел со стены. Все разбросано, побито, разбито. На балкон выходить нельзя. Нам сказали, что он может упасть. Вся квартира в стекле. Вся постель в стекле", – рассказала женщина.

Жительница Запорожья Надежда Шорина получила ранения в результате обстрела. В момент удара она отдыхала, а проснулась от того, что на нее посыпалось стекло.

"Это ужас: я никогда не ожидала, что на наш дом такое может упасть. Я проснулась от того, что на мне лежит стекло, а остальное – возле дивана. Я вся в крови была. Это было ужасно", – поделилась женщина.

Шорина добавила, что ее отвезли в больницу, где перевязали раны.

Невестка раненой женщина Татьяна Снежко рассказала, что пострадавшую из квартиры деблокировали спасатели:

"Мама Надежда позвонила по телефону, говорит, что окна лежали на ней. Ей порезало ноги, руки. Спасатели ее освобождали, потому что дверь заклинило. Мы приехали, а ее на "скорой" увезли. Мы ее забрали, сейчас она поднялась забрать вещи".

Заблокированными в квартире оказались и супруги Кныш. Спасатели помогли людям выйти из дома после атаки:

"В этот момент жена помидоры закрывала. И оно как бахнуло – все полетело. Ее начало трясти так, что я успокоить не мог. Мы выйти не могли, потому что нас заблокировало. Кот где-то спрятался, не можем найти. Очень испугались. Оно такой звук был: "Жух!" Меня с дивана сбросило, а жену в коридор отбросило".

73-летняя Людмила Левина рассказала, что в момент атаки спала и проснулась от звука взрыва.

"В голове осколки стекла были. Выбито окно. Занавеску туда отнесло — все в стекле было. Я не знаю, как все рассказать, это нужно все почувствовать. Хотя говорили, чтобы не убирали обломки, чтобы фиксировали, но мы не можем не убирать: нам здесь спать", – рассказала Левина.

Переселенка из Бахмута Наталья поделилась, что взрывы слышала не в первый раз, ведь похоже переживала в родном городе.

"Там я пережила то же, когда мы ночью легли спать и проснулись от того, что на нас посыпалось стекло. Мы то же делали, что и там: поднялись и пошли убирать. Придется снова искать квартиру", — рассказала Наталья.

Последствия обстрела Запорожья/Фото: "Суспильне Запорожье"

Последствия обстрела Запорожья/Фото: "Суспильне Запорожье"

Последствия обстрела Запорожья/Фото: "Суспильне Запорожье"

Последствия обстрела Запорожья/Фото: "Суспильне Запорожье"

Последствия обстрела Запорожья/Фото: "Суспильне Запорожье"

Последствия обстрела Запорожья/Фото: "Суспильне Запорожье"

Напомним, россияне атаковали Запорожье в ночь на 23 сентября. По данным ГСЧС, в результате вражеских обстрелов пострадали девять человек, среди них – один ребенок.

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