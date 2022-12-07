"Это ужасно": Путин — о ракетных ударах "прямо по жилым кварталам"

Российский диктатор Владимир Путин, чьи террористы ракетами обстреливают жилые дома и инфраструктуру по всей Украине, цинично заявил, что такое "делает Украина на оккупированном Донбассе".

Об этом диктатор заявил в среду, 7 декабря, во время заседания Совета по правам человека.

Российский диктатор, чья армия равняет с землей украинские города, цинично заявил, мол, "Украина обстреливает жилые кварталы на Донбассе и это ужасно". Путин также пожаловался, мол западные правозащитники "не замечают обстрелов" оккупированных Россией частей Донецкой и Луганской областей.

Диктатор заявил, что России не нужны западные правозащитные организации, потому что "их создали для дестабилизации ситуации на постсоветском пространстве".

Как Россия обстреливает жилые массивы в Украине и убивает людей

Российские террористы варварски обстреливают Украину. оккупанты ракетами и иранскими дронами наносят удары по жилым домам.

Народный депутат, член комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, представитель президента в Верховной раде Украины Федор Вениславский рассказал, что с 24 февраля российскими террористами было уничтожено 38 тысяч жилых домов, 2719 учебных и более 1250 медицинских учреждений.

Российские террористы буквально уничтожили жилой массив Харькова – Салтовку, на которой находились только жилые дома. Также россияне до ноября терроризировали Николаев. Россия регулярно обстреливает ракетами жилые дома по всей территории Украины.

6 октября российские террористы обстреляли ракетами жилые дома в Запорожье, в городе произошли пожары. Под завалами оказались люди. В результате ракетного удара погибли 19 человек.

14 июля стало известно об обстреле Винницы. Там россияне разбомбили здание с офисными помещениями. В гражданское сооружение попало три ракеты российских преступников. В результате обстрела погибли по меньшей мере 28 человек.

Также Россия обстреляла жилые дома во Часовом Яру. Там погибли 48 человек.

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