"Это уже беспрецедентно": украинские военные держат Бахмут и систематически отправляют до Кобзона оккупантов

Бахмут украинские военные держат более четырех месяцев. Там гибкая линия фронта, расположенная на небольшом расстоянии.

Украинские военные удерживают Бахмут уже более четырех месяцев. Там идет позиционная война. Иногда, чтобы сберечь личный состав, командирам приходится принимать сложные решения.

Об этом рассказал спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Черевый.

По его словам, фронт в Бахмуте гибок и расположен на небольшом расстоянии.

“Мы держим Бахмут более четырех месяцев – это уже беспрецедентно. Там гибкая линия фронта, расположенная на небольшом расстоянии, идет позиционная война. Иногда, чтобы сохранить личный состав и не потерять инициативу на том направлении, командирам приходится принимать сложные решения, чтобы отойти. Но самое главное сейчас, что там держится оборона и враг не может достичь главного – прорваться и идти дальше завоевывать нашу землю”, — подчеркнул Сергей Черевый.

Также он добавил, что успех наших военных заключается в количестве "закобзоненных" оккупантов, постоянно несущих потери на фронте.

Напомним, что оккупанты бъют по Бахмуту из всего, что имеют. Впрочем, наши защитники героически дают отпор врагу. На стороне врага воюет значительная часть наемников из ППК "Вагнер", в том числе и зеки.

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