"Это вдохновляет": в Минобороны сообщили о больших потерях оккупантов, но у них еще есть запас

"Это вдохновляет": в Минобороны сообщили о больших потерях оккупантов, но у них еще есть запас

Российские войска несут колоссальные потери в войне против Украины, однако у них еще есть большой запас, в частности ракет.

Российские оккупанты имеют возможность чинить свою технику и снова ставить ее в бой.

Об этом рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр в эфире телемарафона "Єдині новини" 22 апреля.

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"Враг терпит колоссальные потери. Генеральный штаб ВСУ ежедневно эти потери публикует. Если говорим об личном составе – это более 21 тысячи. Если говорить о технике – сотни танков, сотни самолетов, вертолетов, бронемашин и т.д. Огромное количество", – рассказала Маляр.

"Но с одной стороны это вдохновляет. С другой стороны – мы должны осознавать, что у России большой запас, скажем, ракет. У них есть возможность эту технику чинить и снова ставить ее в бой", – отметила замминистра.

В то же время она отметила, что у российской армии возникли серьезные проблемы с поставкой комплектующих для техники.

"Впрочем, у них есть сейчас очень серьезные проблемы с поставкой комплектующих, потому что большинство их техники все-таки использует комплектующие западного производства. И на сегодняшний день из-за санкций они не могут отлаживать, в частности авиацию, потому что у них просто прекратились поставки комплектующих", – объяснила Маляр.

Напомним, украинская разведка выяснила, что в России останавливается производство новых танков из-за финансовых проблем и отсутствия импортных деталей, несмотря на разрекламированное "импортозамещение".

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