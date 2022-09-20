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"Это визит-информирование": бывший посол Украины в Беларуси рассказал, зачем Патрушев посетил Китай

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"Это визит-информирование": бывший посол Украины в Беларуси рассказал, зачем Патрушев посетил Китай

Патрушев и Путин / Фото: Associated Press

Секретарь Совбеза РФ Патрушев посетил Китай. Но все это "иллюстрация".

Секретарь Совета безопасности РФ Патрушев посетил Китай, потому что был запланирован так называемый "референдум" на оккупированных россиянами территориях Украины.

Об этом заявил украинский политик и дипломат, бывший посол Украины в Беларуси Роман Бессмертный в интервью ТСН.ua.

"Все эти челночные рейды происходят только как иллюстрации и фрагменты того, что будет делать Москва. Запланирован референдум – должен ехать говорить об этом, потому что как не скажет, могут пожурить пальчиком. Это визит-информирование. Фюреру Путину сказали в Самарканде, что, исходя из лидерских позиций и гегемонии великих держав, в дальнейшем все, что будешь делать – отвечать. И мы будем принимать решение, что ты будешь делать, а что нет", – подчеркнул Роман Бессмертный.

Напомним, что украинские военные в Херсонской области сбили очередной российский штурмовик Су-25.

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