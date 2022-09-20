"Это визит-информирование": бывший посол Украины в Беларуси рассказал, зачем Патрушев посетил Китай

Секретарь Совета безопасности РФ Патрушев посетил Китай, потому что был запланирован так называемый "референдум" на оккупированных россиянами территориях Украины.

Об этом заявил украинский политик и дипломат, бывший посол Украины в Беларуси Роман Бессмертный в интервью ТСН.ua.

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"Все эти челночные рейды происходят только как иллюстрации и фрагменты того, что будет делать Москва. Запланирован референдум – должен ехать говорить об этом, потому что как не скажет, могут пожурить пальчиком. Это визит-информирование. Фюреру Путину сказали в Самарканде, что, исходя из лидерских позиций и гегемонии великих держав, в дальнейшем все, что будешь делать – отвечать. И мы будем принимать решение, что ты будешь делать, а что нет", – подчеркнул Роман Бессмертный.

Напомним, что украинские военные в Херсонской области сбили очередной российский штурмовик Су-25.

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