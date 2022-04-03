"Это военное преступление": посол Израиля отреагировал на зверства армии РФ в Буче

Михаил Бродский шокирован фотографиями из Бучи.
Посол Израиля Михаил Бродский прокомментировал зверские убийства мирных жителей, которые совершили войска РФ в Буче.
Дипломат отметил, что он шокирован этим военным преступлением.
"Глубоко шокирован фотографиями из Бучи. Убийство мирных жителей является военным преступлением и не может быть оправдано", — написал Михаил Бродский в своем twitter.
Напомним, в Киевской области россияне грабили дома людей и устраивали там беспорядки, жгли дома и автомобили, морили голодом мирных граждан, пытали их, убивали и насиловали. Только в Буче Киевской области оккупанты зверски убили не менее 300 гражданских людей.
ТСН.ua собрал информацию и фото с мест самых страшных преступлений оккупантов в Киевской области: Бучи, Гостомеля, Ирпеня и т.д.
Читайте также:
В НАТО и Белом доме оценили возможность завершения войны в Украине в ближайшее время
ВСУ сбили вражеский истребитель-бомбардировщик Су-34 в Харьковской области (видео)
Разбитые дома, труппы и сожженные автомобили: фото Житомирской трассы