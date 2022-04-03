"Это военное преступление": посол Израиля отреагировал на зверства армии РФ в Буче

"Это военное преступление": посол Израиля отреагировал на зверства армии РФ в Буче

Михаил Бродский шокирован фотографиями из Бучи.

Посол Израиля Михаил Бродский прокомментировал зверские убийства мирных жителей, которые совершили войска РФ в Буче.

Дипломат отметил, что он шокирован этим военным преступлением.

"Глубоко шокирован фотографиями из Бучи. Убийство мирных жителей является военным преступлением и не может быть оправдано", — написал Михаил Бродский в своем twitter.

Напомним, в Киевской области россияне грабили дома людей и устраивали там беспорядки, жгли дома и автомобили, морили голодом мирных граждан, пытали их, убивали и насиловали. Только в Буче Киевской области оккупанты зверски убили не менее 300 гражданских людей.

ТСН.ua собрал информацию и фото с мест самых страшных преступлений оккупантов в Киевской области: Бучи, Гостомеля, Ирпеня и т.д.

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