"Это вообще ни о чем": Арестович оценил угрозу от третьего армейского корпуса РФ

Если Россия перебросит на войну в Украину третий армейский корпус, рискует ускорить перспективу обрушения фронта для своих войск.

ВСУ будут ликвидировать их с помощью систем HIMARS.

Об этом советник Офиса президента Украины Алексей Арестович сказал в беседе с российским оппозиционером, юристом и адвокатом Марком Фейгиным.

"Перспективы у них следующие. Они будут вести позиционно-маневренную оборону, а мы будем убивать их HIMARSами – много и со вкусом, пока не осознают. После этого маячит перспектива обрушения фронта и сваливания с нашей Богом спасенной страны как можно дальше", – описал сценарий событий Арестович.

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Он также выразил убеждение, что этот третий российский армейский корпус не представляет угрозы для украинских защитников.

"Эти 15 000 (военных – ред.), которые они привлекут и бросят на разные участки. Они из этого целых 15 БТГ сделают? Это вообще ни о чем. Даже если их на одно направление бросить, это просто ни о чем. Особенно с проблемами с тыловым снабжением", – объяснил советник ОП.

Напомним, аналитики Conflict Intelligence Team сообщили, что Россия перекидывает на фронт в Украину недавно сформированный третий армейский корпус с самой современной техникой, но плохо подготовленными воинами.

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