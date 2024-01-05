Это вошло в историю: генерал США сделал заявление о сбитии "Кинжалов" по Украине

Оказалось, что ракеты не являются неуязвимыми – как заявляли в Кремле.

Избиение украинской системой ПВО российских гиперзвуковых ракет "Кинжал" вошло в историю. Оказалось, что эти воздушные цели уязвимы.

Об этом в интервью "Голосу Америки" заявил бывший верховный главнокомандующий Объединенными ВС НАТО в Европе, экс-командующий Военно-воздушными силами США в Европе и Африке Филипп Бридлав.

"Украина смогла сбить эти ракеты "Кинжал". Это вошло в историю. Мы выяснили, что они не неуязвимы, о чем в свое время говорил Путин. Путин рекламировал, что это лучшие из всех видов ударных ракет. Теперь мы понимаем, что "Это не так, особенно против последних версий ракет Patriot и некоторых других ракет, которые мы передали Украине. Они действительно способны сбить "Кинжалы"", — подчеркнул он.

Бридлав также подчеркнул, что во время последней массированной атаки по Украине Россия использовала "очень интересную тактику". Сначала атаковала многими менее мощными беспилотниками, чтобы погрузить украинскую ПВО. Потом оккупанты ударили несколькими более мощными, но более дешевыми ракетами, а гиперзвуковые ракеты "Кинжалы" россияне запустили только во время третьей волны.

Генерал подчеркнул, что ВСУ хорошо выполняют работу с ограниченным количеством имеющихся в настоящее время способностей.

"Но, если взять то, что мы направили, и сравнить это с картой Украины, для необходимой защиты территорий, – мои руки даже не помещаются в экран, – мы недостаточно дали Украине. Нам нужно предоставлять им больше возможностей... Мы должны дать им также не стреляющие вещи: датчики, радары, пункты управления, которые объединяют все это вместе", — пояснил военный.

Напомним, 2 января российские захватчики совершили массированную атаку Украины средствами воздушного нападения разных типов. Противовоздушная оборона Украины уничтожила 72 вражеских воздушных целей, в том числе 10 аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал".

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