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"Это — война 20 века": советник руководителя Офиса президента об агрессии РФ против Украины

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"Это — война 20 века": советник руководителя Офиса президента об агрессии РФ против Украины

Россия – это милитарная страна.

Украина – это не милитарная страна, но РФ тратила большие деньги на свою армию.

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Мы — не милитарная страна. Мы не готовились к войне, в которой будет задействовано 200-400 тыс. человек. Против которой будут использованы десятки тысяч танков, крылатые ракеты. Мы к тому не готовились, потому что это — не войны 21 века. РФ вернулась нас к 20 веку.РФ — это милатарная страна, которая вкладывала в это много денег.Сейчас мы столкнулись с тем, что количественно российская армия превосходит украинскую.Потому что РФ тратила много средств на создание своей армии, которая больше чем украинская армия. не можем на такую территорию растянуть свои оборонные войска", — сказал Подоляк.

Как начиналась война России против Украины:

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 6 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – более 11 тыс. человек,
  • танков – 285 ед.,
  • ББМ – 985 ед.,
  • артиллерийских систем – 109 ед.,
  • РСЗО ‒ 50 ед.
  • средства ПВО – 21 ед.,
  • самолетов – 44 ед.,
  • вертолетов – 48 ед.,
  • автомобильной техники – 447 ед.,
  • легкие скоростные катера – 2 ед.,
  • цистерн с ППМ ‒ 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 4.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

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