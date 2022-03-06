"Это — война 20 века": советник руководителя Офиса президента об агрессии РФ против Украины

Россия – это милитарная страна.

Украина – это не милитарная страна, но РФ тратила большие деньги на свою армию.

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Мы — не милитарная страна. Мы не готовились к войне, в которой будет задействовано 200-400 тыс. человек. Против которой будут использованы десятки тысяч танков, крылатые ракеты. Мы к тому не готовились, потому что это — не войны 21 века. РФ вернулась нас к 20 веку.РФ — это милатарная страна, которая вкладывала в это много денег.Сейчас мы столкнулись с тем, что количественно российская армия превосходит украинскую.Потому что РФ тратила много средств на создание своей армии, которая больше чем украинская армия. не можем на такую территорию растянуть свои оборонные войска", — сказал Подоляк.