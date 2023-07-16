Это война артиллерии: как на Запорожском направлении украинские штурмовые подразделения давят на врага

Движение вперед происходит при поддержке артиллерии самого разного толка.
Более полутысячи вражеских обстрелов произошло лишь за прошедшие сутки, на Таврическом отрезке фронта. Более полутора десятков раз российские отряды пехоты пытались атаковать передовые позиции защитников Украины. В то же время, на Мелитопольском и Бердянском направлениях украинские штурмовые подразделения ценой сверхусилий не прекращают методическое давление на врага и понемногу продвигаются в сторону юга.
Узнайте боевое задание с реактивниками снайперского сорта на Запорожском направлении от корреспондентов ТСН.
"Пока у них не было таких автомобилей, с тремя направляющими для реактивных ракет, эти воины уничтожали окупантов, по всему фронту, преимущественно, минами, 82-го калибра", — сообщает корреспондент.
"Мы все минометчики. Это по ходу дела тоже: где-то – что-то, далеко – похожий принцип. Принцип наводки, где-то частно похожий", – рассказывает военнослужащий ОБрТрО Днепропетровской области с позывным "Лука".
Военные отдельной бригады терробороны Днепропетровщины признаются: как только приняли первое сражение, поняли: чтобы эффективно бить московитов, нужен больший калибр.
Как только волонтеры собрали и привезли в подразделение первую, мобильную, 122-миллиметровую реактивную артиллерийскую установку, все, как один, взялись за экспресс учебу.
"Сначала работали только на трофейных. Ездили забирали, привозили, ими работали. Когда мы доказали свою эффективность, тогда пошло непосредственно, что нам начали выдавать", — говорит Лука.
Сейчас, очень редкие и ценные, реактивные ракеты, они пытаются выпускать, только когда есть — достойная такого боеприпаса, цель.
Вражеская артиллерия начинает работать, как только беспилотники чужаков замечают малейшее движение, вблизи линии столкновения.
"Благодаря таким точечным, молниеносным атакам воины бригады терробороны Днепропетровщины на неделе, кроме десятков ликвидированных оккупантов, уничтожили еще и российский комплекс дальнего визуального наблюдения Муром-М. Их у московитов еще есть, признают воины. Однако все меньше" корреспондент
Напомним, военный эксперт Роман Свитан рассказал, где кафиры способны удерживать оборону временно захваченных территорий.
В то же время ВСУ продолжают наступательные действия на Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском направлениях.
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