"Это война. Без потерь не может быть": в 72-й ОМБр ответили, своевременным ли был приказ выйти из Угледара

Угледар в Донецкой области находился под постоянным обстрелом армии РФ. Россияне вошли с флангов и логистика стала сложной. В частности, тяжело было эвакуировать с поля боя раненых защитников.

Об этом рассказал представитель 72-й ОМБр имени "Черных Запорожцев" Арсений Прилипко в эфире "Радио Свобода".

"Но раненых вывозили. Конечно, это война. Без потерь не может быть, но за счет того, что отошли на другой рубеж, мы их минимизировали. Насколько это возможно", — подчеркнул военный.

По его словам, держать оборону города дальше было бы "критически для наших подразделений трудно, мы бы понесли больше потерь".

"Мы в армии находимся, а в армии все делается по приказу, по команде, соответственно по иерархии. Из высшего командования — они знают обстановку, действуют и тогда уже командир бригады принимает решение. Там уже зависит от обстановки на поле боя, которым образом подразделение выходит, какими путями", — ответил Прилипко на вопрос о том, был ли приказ командования о выходе из Угледара.

Он также со своей точки зрения отрицал обвинение, что командование поздно дало приказ уходить из города.

"Очень легко комментировать и обвинять командование в принятии определенных решений, не находясь на командном пункте и не обладая той информацией, которая есть у командира бригады, владеющего ситуацией на поле боя, где находятся его подразделения, связанные с его людьми, какими средствами он владеет, какими средствами он может быть поддержан высшим командованием. И он принимает решение", — подчеркнул военный 72-й бригады.

По его словам, сейчас военные отошли на подготовленные позиции, которые "наиболее удобны, чтобы сейчас держать оборону" на направлении.

Напомним, в ВСУ сделали важное заявление о выходе из города Угледар. Отмечается, что в результате действий оккупационных войск возникла угроза оцепления города.

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