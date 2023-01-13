"Это война": Данилов оценил вероятность нового наступления россиян в ближайшее время

Сейчас для Российской Федерации ситуация полностью выходит из под контроля, говорит Данилов.

Украина должна быть готова к любому развитию событий на фронте, но неизвестно, где и когда может состояться вероятное открытие нового фронта в случае потенциальной новой атаки РФ.

Об этом секретарь СНБО Украины Алексей Данилов сказал в интервью "NV".

Данилов объяснил, что у врага может быть один план и говорить на 100%, по какому конкретному направлению или где именно атакуют россияне, невозможно. По его словам, если такие заявления и раздаются, то их озвучивают "диванные эксперты".

"Никто вам сейчас не скажет, где вероятно открытие нового фронта, а если скажет, то это кто-то из этих людей, сидящих на диване, эдакие диванные мольфары", — высказался Данилов.

Секретарь СНБО пояснил, что планы оккупантов могут меняться за один-два дня, в зависимости от обстоятельств на фронте. А для Российской Федерации сейчас ситуация полностью выходит из-под контроля, по словам Данилова. Кроме того, их это не устраивает, и они ушли в открытую агрессию.

"Если вы уже находитесь в такой фазе, то считать, что там принято одно решение и расписано на весь год, нет, так не бывает. Мы должны готовиться к любому развитию событий. Это война, противник постоянно принимает те или иные решения. Чтобы эти решения были установлены ему нужно определенное время. В современном мире передвижение техники, передвижение личного состава, оно просматривается, и мы все эти процессы отслеживаем", — ответил секретарь СНБО на вопрос, насколько вероятно, что на Харьковщине, или со стороны Белоруссии уже в этом месяце могут начаться активные боевые действия.

Днем ранее секретарь СНБО Алексей Данилов предостерег, что следующие два-три месяца войны будут очень важными и решающими. По его словам, к битве готовятся обе стороны.

Напомним, министр обороны Алексей Резников заявил, что весной россияне могут наступать из районов, которые уже оккупировали на юге и востоке Украины.

В свою очередь заместитель министра обороны Анна Маляр ранее предупреждала, что украинцы должны быть готовы к любому развитию событий, в том числе и еще одному нападению оккупантов из Беларуси. Но предупреждать официально о новом масштабном наступлении было бы некорректно, поскольку враг имеет несколько сценариев и принимает решение перед его реализацией.

По мнению военных Польши, наиболее реалистично то, что в 2023 году российские войска нанесут еще один удар по Украине с территории Беларуси и попытаются снова взять Киев, возможно, уже при участии части войск Лукашенко, чтобы таким образом втянуть РБ в войну.

А вот бывший командующий Сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак выразил мнение, что первый квартал 2023 года станет переломным в войне и Украина выйдет из нее победителем, для России же не может быть никаких уступок — только ее изоляция на международной арене.

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