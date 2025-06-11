"Это война дронов": Трамп оценил влияние беспилотников на ход боевых действий в Украине

Президент США Дональд Трамп / © скриншот с видео

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Война России против Украины стала неожиданной демонстрацией революционной роли беспилотных летательных аппаратов на поле боя.

Президент США Дональд Трамп во время интервью для программы Pod Force One выразил свое глубокое впечатление от мощности и всеохватности этих технологий, назвав конфликт «войной дронов». По его словам, беспилотники кардинально изменили представление о современных военных действиях.

Новая эра военных конфликтов: доминирование дронов

Бывший американский лидер подчеркнул, что дроны стали «новой вещью» и «новым популярным оружием» в мировой военной сфере. Следя за событиями в Украине, Трамп отметил беспрецедентное масштабирование их использования обеими сторонами.

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«Если посмотреть на эту ужасную войну между Россией и Украиной, которую мы пытаемся остановить, то увидите, что это война беспилотников», — отметил Трамп.

Эта трансформация, по его словам, произошла невероятно быстро. Еще буквально три года назад никто не мог предположить, насколько значимым станет влияние беспилотных систем на боевые действия. Он охарактеризовал дроны как «быстрые и разумные» решения, обусловившие глубокие изменения в тактике и стратегии.

"Это удивительно", - добавил он, выразив удивление масштабом применения беспилотных технологий.

Дроны заменяют традиционные вооружения и самолеты

Особо президент Трамп отметил способность дронов выполнять задачи, которые раньше были прерогативой других, значительно более дорогих и сложных систем вооружений.

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«Кто бы мог подумать, что беспилотник окажется столь мощным оружием! Но он заменяет множество других видов вооружений, даже самолеты», – подчеркнул Трамп.

Это наблюдение подчеркивает экономическую эффективность и универсальность беспилотных технологий, теперь выступающих как ключевой элемент как в разведке, так и в ударных операциях.

По мнению Трампа, как украинская, так и российская стороны применяют беспилотники на уровне, который «никто и не думал, что можно достичь». Это свидетельствует о том, что конфликт в Украине стал своего рода испытательным полигоном для передовых беспилотных технологий, а также адаптации традиционных армий к вызовам асимметричной и высокотехнологичной войны. Массовое использование дронов ставит новые вопросы перед оборонной промышленностью и разработчиками систем противовоздушной обороны по всему миру.

Напомним, война в Украине приобретает новые технологические черты. Россия начала использовать БПЛА, соединенные с оператором тонким оптоволоконным кабелем. Сейчас россияне имеют преимущество в производстве и применении дронов на оптоволокне , но Украина пытается увеличить их производство.

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