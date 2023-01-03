"Это война": в Минобороны рассказали, предупредят ли украинцев о новом масштабном наступлении РФ

Минобороны не скрывает, что сейчас в Беларуси фиксируют движение личного состава и техники.

Украинцы должны быть готовы к любому развитию событий, в частности, и еще одному нападению оккупантов из Беларуси. Но предупреждать официально о новом масштабном наступлении было бы некорректно, поскольку у врага есть несколько сценариев и принимает решение перед его реализацией.

Об этом заявила заместитель министра обороны Анна Маляр в эфире телемарафона.

Замглавы Минобороны подчеркнула, что это война и Россия может использовать все что угодно, в том числе и более интенсивно Беларусь.

"Поэтому все должны быть готовы к любому развитию событий, но понимать, что мы обладаем информацией и максимально, насколько может быть государство готово", — сказала Маляр.

Она объяснила, что армия РФ ориентируется по ситуации и по динамике на фронте, рассчитывая ресурсы.

"У врага так же есть, как и было несколько сценариев и они ориентируются по ситуации. Они тоже принимают решение в последние часы и те, кто его выполняет, они не знают за день до того, как, где и какие будут выполнять решения", — ответила Маляр на вопрос, возможны ли какие-либо предупреждения об вероятном наступлении врага и добавила, – "В этой ситуации некорректно говорить о предупреждении".

Заместитель Резникова акцентировала, что территория Беларуси постоянно используется россиянами для ведения войны и украинцам всегда открыто говорят о том, что сейчас на территории РБ происходит движение личного состава и техники.

"Оно происходит с февраля. Они постоянно имитируют там обучение, на самом же деле мы понимаем, что это состояние готовности", — отметила она.

Напомним, диктатор РФ Владимир Путин всячески склоняет белорусского диктатора Александра Лукашенко прямо присоединиться к войне против Украины. Польские военные считают, что самым реалистичным является то развитие событий, что в 2023 году российские войска нанесут еще один удар по Украине с территории Беларуси и попытаются снова взять Киев, возможно, уже с участием части войск Лукашенко, чтобы таким образом втянуть РБ в войну.

Как сообщал ранее представитель ГУР Минобороны Андрей Черняк, россияне в 2023 году могут одновременно уйти с севера или востока.

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