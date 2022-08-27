"Это война за престиж": российский политолог объяснил, на каких условиях Путин готов остановиться

Российский диктатор Владимир Путин готов прекратить войну в Украине, однако при условии, что он выйдет из нее победителем. Сейчас это уже война за престиж Путина.

Об этом в эфире "Апостроф TV" заявил российский политолог Дмитрий Орешкин.

"Просить (о перемирии – ред.) Путин не собирается, потому что он не может этого сделать. А в принципе, намерения-то есть. Просто он хотел бы выйти из этой войны с выражением победителя на лице. Это для него принципиально важно, фундаментально. На самом деле война уже идет не за "денацификацию", демилитаризацию Украины, она идет даже не за то, чтобы "защитить российское население Донбасса", как нам говорят. Она идет за путинский престиж. Путин понимает, что вляпался туда, откуда выйти с хорошим выражением лица очень тяжело", — пояснил он.

По его словам, Путин готов выйти из войны, но ему нужно выйти победным шествием. Однако Украина этого сделать не позволяет.

"Поэтому он разозлился. Мне кажется, это очевидно. И он ведет войну за свое существование – и за политическое, и даже за физическое. Это главная цель. Главная цель – нарисовать победу, потому что если эту победу нарисовать не удастся, его сожрут свои же. Он это отлично знает", — отметил политолог.

Путин будет воевать, пока есть чем и пока он не сможет изобразить что-то приемлемое для выхода.

"Если он не сможет этого сделать, это для него конец. Если Украина, скажем, отразит тот же Херсон или будет наносить удары по Крыму, это вызовет совершенно очевидное непонимание и возмущение среди путинских поклонников. Мы думали, что он отец родной, а он, оказывается, трус, баба, еще и не умеет воевать. У многих логика примерно такая. Поэтому он будет бросаться вперед для того, чтобы напугать Украину еще раз, и после этого обратится с предложением о перемирии, глядя сверху. В Киеве это уже отлично поняли и никаких оснований говорить о том, что необходимо прекращать военные действия, не видят", — резюмировал Орешкин.

Напомним, генерал-майор запаса СБУ оценил возможность смены власти в России.

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