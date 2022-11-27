"Это возможно в любую минуту": украинцам объяснили, как максимально подготовиться к новому обстрелу РФ (список)

Российские оккупационные войска из-за поражений на фронте могут снова нанести новые удары по объектам инфраструктуры Украины, поэтому людей призывают максимально подготовиться к потенциальной атаке.

Об этом сообщил городской глава Кременчуга Виталий Малецкий.

"Должны подготовиться к возможным новым ударам по объектам инфраструктуры Украины! Рашисты из-за поражений на фронте продолжают поступать как террористы и покидают украинские города без света, отопления, водоснабжения. Наша задача быть готовыми и выдержать это давление, пока ВСУ одерживает Победу Украины", – написал мэр Кременчуга.

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Малецкий подчеркнул, что от оккупантов можно ожидать обстрелов в любую минуту. По его словам, все тяжелее ликвидировать последствия обстрелов РФ и очередное возобновление работы всех систем жизнеобеспечения может занимать больше времени.

Поэтому он призвал всех безотлагательно провести мероприятия по подготовке. Прежде всего, следует сделать запас воды. По словам мэра, чем больше, тем лучше.

"Используйте все возможные емкости (ведра, пластиковые бутыли, бочки). Если в квартире не хватает места, используйте для хранения подъезд вместе с соседями", — отметил он.

Также следует запастись продуктами длительного хранения: крупы, консервы, овощи, растительное масло, другое. Но только то, что хранится без холодильника и имеет большой срок годности.

Кроме того, следует сформировать аптечку, особенно важно иметь запас препаратов, принимаемых регулярно.

А также следует приобрести радиоприемник на батарейках. В случае исчезновения мобильной связи радиостанции будут транслировать важную информацию.

Непременно нужно зарядить все аккумуляторные устройства (телефоны, павербанки, фонарики, прочее) и позаботиться о сохранении тепла дома – заклейте окна, чтобы не было щелей, уплотните входную дверь, уменьшите утечку тепла через вентиляцию и прочее. Это поможет сохранить тепло при аварийном отключении отопления.

Среди прочего стоит сделать запас дров, если дома печное отопление, если генератор – запас топлива. Бак автомобиля не должен быть пустым, чтобы не создавать очереди при перебоях в работе АЗС.

"Объединитесь со всеми соседями. Сложности легче переживать вместе, поэтому сейчас соседи должны быть одной семьей. Помогайте соседям пожилого возраста, семьям с детьми, людям с инвалидностью. Объединившись, совместно сможем победить рашистов на энергетическом фронте. Но для этого каждый должен быть готов на своем месте", — подчеркнул он.

Малецкий заверил, что все городские службы готовятся к любым возможным сценариям и по поручению президента продолжается работа с обустройства "Пунктов Несокрушимости", где всегда будет свет, тепло, связь, возможность зарядить гаджеты и все необходимое.

Напомним, власти Киева также готовятся к блекауту, который может произойти в результате атак РФ, и призывают каждого из жителей столицы также смоделировать различные сценарии развития событий и быть готовыми на всякий случай к самому худшему.

Мэр Киева Виталий Кличко рекомендует сделать дома запасы технической и питьевой воды, продуктов питания, теплых вещей. Кроме того, он советует киевлянам по возможности договориться с друзьями или знакомыми, живущими в пригороде столицы, на случай блекаута определенное время провести там.

В свою очередь военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко предупредил, что Россия после одного из самых массированных обстрелов 23 ноября снова может атаковать Украину через две недели. Он пояснил, что в эти две недели входит снятие Россией ракет с хранения, обслуживания, логистики, а также производства.

Тем временем глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что российские террористы могут устроить масштабный ракетный обстрел Украины на следующей неделе.

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