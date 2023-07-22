"Это враждебный объект": Зеленский заявил, что Крымский мост должен быть нейтрализован

По словам президента, Крымский мост – это не просто логистическая дорога.

Крымский мост является для Украины законной целью, которая должна быть нейтрализована.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Аспеновском форуме безопасности, пишет CNN.

"Для нас это враждебный объект, построенный вне закона", — сказал он.

Украинский президент подчеркнул, что российские оккупанты нарушили международное право, соорудив мост через Керченский пролив.

"Это наша цель, и любая цель, несущая войну, а не мир, должна быть нейтрализована", — добавил президент.

Напомним:

17 июля стало известно о "чрезвычайном событии" на Крымском мосту, в связи с чем движение по нему остановлено. Минтранс России заявил, что на пролетах Крымского моста поврежден дорожный холст. Впоследствии власти уже подтвердили, что из-за событий на мосту два человека погибли и один – пострадал.

Мост атаковали якобы с помощью надводных дронов.

Руководитель пресс-центра Сил обороны Юга ВСУ Наталья Гуменюк отметила, что нынешняя ситуация на Крымском мосту может стать еще одним аргументом, использованным российской стороной, в контексте "зернового соглашения".

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