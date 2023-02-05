"Это все фикция": Подоляк прокомментировал заявление экс-премьера Израиля про обещание Путина

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что заявление бывшего премьер-министра Израиля Нафтали Беннет про "обещание Путина не убивать президента Украины Владимира Зеленского" – не соответствует действительности.

Об этом Подоляк написал в Twitter и в очередной раз напомнил, что единственное желание России – уничтожить Украину.

"Возникают странные инсайды эксов о "посредничестве": Путин якобы давал "гарантии не убивать", а "Запад прервал перспективные переговоры". Но все это фикция. За ru-вторжением стоит не "расширение НАТО", гарантии безопасности или санкции, а желание РР уничтожит Украину и убивает украинцев", — говорится в сообщении.

Заявление Нафтали Беннета об обещании Путина не убивать Зеленского

Бывший глава правительства Израиля Нафтали Беннет заявил, что Владимир Путин лично пообещал ему не убивать президента Украины Владимира Зеленского. Этот разговор состоялся между ними 5 марта в Москве, куда Беннет прилетел, чтобы выступить посредником между РФ и Украиной.

Беннет заявил, что все контакты, которые он сделал в качестве посредника, согласовывалось с США.

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