"Это все хорошо у Путина в телевизоре, а мы, как пушечное мясо здесь": оккупант рассказал о потерях (перехват)

Россиянин также попросил жену как можно скорее обратиться в прокуратуру, чтобы вытащить его из Украины.

Военнослужащий РФ рассказал о потерях и попросил жену как можно скорее обратиться в прокуратуру, чтобы вытащить его из Украины.

Об этом свидетельствует перехват Главного управления разведки.

"Здесь линия оцепления скоро, наверное, попадем, бл*дь", — сообщил оккупант.

По его словам, в роте, где должно быть 100 человек, осталось только 35.

"Домой только 300-м, если не 200-м", — жалуется солдат.

Он также выразил скептические надежды на отпуск.

"Командиру здесь "по барабану", они в штабе, если что-то и произойдет, они первые убегут (...) Ни денег не платят, поставок нет, ни ротации, ничего нет", — говорит оккупант.

Напомним, в направлениях Бахмута, Марьинки и Авдеевки оккупанты ежедневно теряют около двух рот. Пленные рассказывают, что в бой их отправляют "не достаточно трезвые командиры, без всякой подготовки, просто поднимают ночью личный состав, под дулами автоматов, пистолетов отправляют их штурмовать позиции".

Читайте также: