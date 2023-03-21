"Это все показуха": в Кремле удалили видео, на котором в Мариуполе Путину пытаются сказать правду

С сайта Кремля удалили видео, на котором человеку, похожему на диктатора Путина, во время визита в оккупированный Мариуполь пытаются сказать правду.

На видео, которое ранее опубликовали на сайте Кремля, слышно, как во время визита человека, похожего на российского диктатора, в разрушенный оккупационной армией Мариуполь слышны крики местных жителей о том, что "это все ложь и показуха".

На новых кадрах этот момент уже удалили и смонтировали видео таким образом, что оно начинается с того, как коллаборантка из Мариуполя благодарит диктатора за то, что Россия уничтожила украинский город.

Напомним, 19 марта российский диктатор Путин посетил оккупированный Мариуполь. Там его поблагодарили за уничтожение города местные коллабораты и мародеры. Так, женщиной, которая благодарила Путина "за победу", оказалась Ирина Волосатова.

"Раньше проживала с родителями в моем доме... Со всей своей семьей обокрали всю нашу квартиру, не пускала мою маму пройти в собственную квартиру, квартиру соседки сверху тоже размародерили. Всегда была за РФ, всем недовольна, украинскими властями и жизнью в Украине — результат вы видите все на этом видео. Наговорила себе лет на 15", — говорится в сообщении "Мариуполь. Сопротивление".

Российский правозащитник и журналист Марк Фейгин не исключает, что оккупированные территории посещал не Путин, а его двойник.

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