"Это вторая фаза войны, которая определит третью": Арестович описал три ее сценария

"Это вторая фаза войны, которая определит третью": Арестович описал три ее сценария

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что сейчас в Украине идет вторая фаза войны, которая определит третью фазу.

Эта третья фаза может пойти по трем сценариям, сказал советник главы ОП в видеообращении.

"Первый (сценарий третьей фазы – ред.) – россияне будут пытаться стоять на месте, потратив все свои оперативные резервы – последние их оперативные резервы, которые там есть. И будут вести тактические действия по удержанию территории", – рассказал Арестович.

"Второе – они могут убраться с нашей территории. А третье – они могут снова перейти к мирным переговорам", – добавил он.

Арестович доложил о текущей ситуации по российскому вторжению по состоянию на 19 апреля

Напомним, ранее Арестович заявил, что "дает 99%" на то, что наступление российских войск на Донбассе и на юге провалится.

Читайте также: