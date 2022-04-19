"Это вторая фаза войны, которая определит третью": Арестович описал три ее сценария

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что сейчас в Украине идет вторая фаза войны, которая определит третью фазу.
Эта третья фаза может пойти по трем сценариям, сказал советник главы ОП в видеообращении.
"Первый (сценарий третьей фазы – ред.) – россияне будут пытаться стоять на месте, потратив все свои оперативные резервы – последние их оперативные резервы, которые там есть. И будут вести тактические действия по удержанию территории", – рассказал Арестович.
"Второе – они могут убраться с нашей территории. А третье – они могут снова перейти к мирным переговорам", – добавил он.
Напомним, ранее Арестович заявил, что "дает 99%" на то, что наступление российских войск на Донбассе и на юге провалится.
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