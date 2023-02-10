Это вызов для НАТО: Зеленский – о российских ракетах в пространстве Молдовы и Румынии во время атаки

Глава государства Владимир Зеленский заявил, что российские ракеты, которые во время массированной атаки Украины пересекли воздушное пространство Молдовы и Румынии, — "это вызов для НАТО".

Об этом лидер Украины отметил во время видеообращения в пятницу, 10 февраля.

"Несколько российских ракет прошли воздушным пространством Молдовы и Румынии. Очередное доказательство того, что террор не знает и никогда не будет знать никаких границ. Очередное доказательство того, что защита Украины – это защита всей Европы и мира, каждой страны, которая хочет жить. Эти ракеты — вызов НАТО, коллективной безопасности. Это террор, который можно и нужно остановить. Мир должен остановить. Я благодарю всех, кто это понимает. Я благодарю всех, кто помогает", — сказал он.

Российские ракеты в пространстве НАТО

В ходе ракетных обстрелов России две ракеты, выпущенные по Украине, пересекли воздушное пространство Молдовы и Румынии. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. В 10:18 боеприпасы пересекли государственную границу Украины с Молдовой, а ориентировочно в 10:33 — с Румынией.

Министерство обороны Молдовы подтвердило, что российская ракета 10 февраля во время массированного обстрела Украины пересекла их воздушное пространство. В оборонном ведомстве уточнили, что ракета пересекла государственную границу в 10:18. Между тем, в Минобороны Румынии опровергают эту информацию.

Глава делегации в Парламентской Ассамблее НАТО Егор Чернев отметил, что таким образом Путин провоцирует НАТО и повышает ставки.

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