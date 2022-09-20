"Это закончится протестами, потому что воевать за Путина никто не хочет": российский оппозиционер о мобилизации в РФ

Общая мобилизация в России закончится протестами, потому что воевать за главу Кремля Владимира Путина никто не захочет.

Об этом Дмитрий Гудков сказал в интервью изданию DW.

"Как Путин делает вид, что это не война с Украиной, а "спецоперация", большинство людей делают вид, что они поддерживают "спецоперацию". Но только вместо поддержки того, что в экране им там показывают, их заставят поехать в Украину уже с автоматом". руках, так от этой поддержки ничего не останется", — сказал Гудков.

По его мнению, российское командование может пойти по пути мобилизации, но результат будет совершенно наоборот.

"Я думаю, что это закончится протестами, потому что воевать за Путина никто не хочет", – сказал Гудков.

По его словам, среди россиян никто не видит ни малейшего смысла в этой войне.

"Кроме каких-то совсем ястребов, сторонников империи. Таких немного, я думаю, их процентов 10-12 страной", — уверен политик.

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Он отметил, что одним законом или заклинаниями с экрана ситуацию в РФ не исправить.

Путин 22 года строил коррумпированный преступный режим и считает, что он сейчас одним законом все исправит, отметил оппозиционер.

Это просто дает повод кого-то посадить даже не за мародерство, скорее всего, за неисполнение приказов. Значит приказы не хотят выполнять. А почему не хотят приказы выполнять?, они преступны. эти приказы просто тебя на тот свет приведут. Когда тебя просто как пушечное мясо отправляют против профессионально подготовленной армии с нормальным точным вооружением. Ты не выполняешь приказ, потому что тебя убьют", — заявил Гудков.

Напомним, советник Офиса президента Алексей Арестович заявил, что "референдумы" и мобилизация в РФ не будут иметь никаких последствий.

Ранее президент Владимир Зеленский ранее не раз заявлял, что в случае проведения псевдореферендумов на оккупированных территориях Россия закроет любую возможность переговоров с Украиной.

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