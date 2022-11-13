"Это запутанный и затяжной конфликт": начальник штабов обороны Британии оценил освобождение Херсона

Глава оборонного ведомства Великобритании советует не спешить с выводами о поворотном пункте в войне в Украине.

Начальник штаба обороны Великобритании адмирал сэр Тони Радакин назвал освобождение Херсона еще одним свидетельством решимости украинцев освободить свою страну от оккупации, но о переломе в войне говорить еще рано.

Такое заявление глава британского оборонного ведомства сделал в интервью BBC.

Он убежден, что Россия проигрывает войну Украине, но советует не спешить называть освобождение Херсона переломным моментом.

“Это запутанный, затяжной конфликт, и есть вероятность, что он и дальше будет беспорядочным и затяжным. Херсон – это значительное достижение, но в течение этой войны еще будут приливы и отливы”, – отметил Радакин.

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По его словам, задача Британии в этой войне – поддерживать Украину политически, дипломатично и оказывать ей военную помощь.

"Мы видим постоянные неудачи России, и мы видим постоянные успехи Украины – решимость вернуть свою страну. Наша задача – поддерживать Украину”, — сказал Радакин.

Британский высший офицер не стал комментировать возможность мирных переговоров с Россией после освобождения Херсона, отметив, что такие решения будет принимать президент Зеленский в соответствии с интересами украинского государства.

Напомним, британский министр обороны Бен Уоллес назвал бегство оккупационных войск из Херсона "еще одним стратегическим провалом России". Более того, Кремль не достиг своих целей, а зато получил международную изоляцию и унижение.

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