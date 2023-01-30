"Это займет всего минуту": Путин угрожал Джонсону ракетным ударом накануне 24 февраля

Угрозы Путина прозвучали после предупреждения Джонсона о том, что война в Украине будет иметь катастрофические последствия.

Экс-премьер Британии Борис Джонсон заявил, что президент РФ Владимир Путин угрожал ему ракетным ударом во время "чрезвычайного" телефонного разговора накануне вторжения России в Украину. По словам Джонсона, Путин сказал ему, что это "займет всего минуту".

Подробности разговора – в документальном фильме BBC.

Путин озвучил угрозу после того, как тогдашний премьер предупредил, что война для Кремля будет "полной катастрофой" во время "очень длительного" разговора в феврале 2022 года.

Джонсон предупредил, что вторжение в Украину приведет к санкциям Запада и увеличению количества войск НАТО на границах России.

Он также пытался сдержать военные действия России, сказав Путину, что Украина не присоединится к НАТО в ближайшее время.



Джонсон также добавил: "Однажды он угрожал мне и сказал: Борис, я не хочу тебе причинять боль, но с ракетой это займет всего минуту... или что-то подобное".

Что известно о ядерной угрозе

Владимир Путин накануне заявил, что РФ может нанести превентивный ядерный удар для разоружения противника.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Путин может использовать ядерное оружие, если так решит.

Военный эксперт Олег Жданов отметил, что российский диктатор снова начал угрожать ядерным оружием, потому что это единственная тема, которая еще может пугать Запад. Впрочем, по мнению эксперта, ядерная риторика Путина изменилась, поскольку он заявил, что Россия первой никогда не применит ядерное оружие, а только в ответ.

Заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения по международным вопросам Михаил Самусь считает, что Путин мог применить против Украины ядерное оружие еще 24 февраля, однако пока он не решился этого сделать. Даже если ВСУ начнут освобождать Крым, вряд ли произойдет ядерный удар.

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