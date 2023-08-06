"Это зеркальный ответ": ВМС о военной угрозе для российских портов в Черном море

Атаки на российские корабли – это ответ врагу.

Об этом заявил спикер ВМС Дмитрий Плетенчук в эфире всеукраинского марафона.

"Это зеркальный ответ на то, что наши враги делали в Черном море еще до начала полномасштабного вторжения. Они объявляли участки Черного моря в северо-западной части, ближе к нашим берегам, перекрытыми, опасными для судоходства.

Они могли перекрыть все море, объявить эти участки местом проведения каких-либо учений – просто для того, чтобы препятствовать гражданскому судоходству, уже не говоря о военном. Считалось, что это нормально, при том, что не имели на это никаких прав. Они и после того объявляли такие участки перекрытыми неоднократно, но это удивляло – перекрывают какие-то участки в нашем море. И только сейчас мы по факту сделали такое же прибрежное предупреждение через соответствующие структуры. Эти предупреждения распространяются публично. Все причастные к судоходству их получают и прекрасно об этом знают. Кстати, так же было объявлено прибрежное предупреждение 20 июля этого года о запрете судоходства и передвижении по Керченскому проливу, который согласно международному законодательству является территорией Украины. Но представители Российской Федерации проигнорировали это предупреждение, в результате чего произошел досадный инцидент с одним из судов, обслуживающим интересы российской армии", — сказал он.

По его словам, подобные ситуации и действия всегда имеют экономические последствия.

Напомним, Украина объявила о военной угрозе для судоходства в акватории шести российских портов на Черном море.

Ранее Министерство обороны Украины обнародовало заявление, в котором предупреждает, что все суда, которые с 21 июля будут направляться в порты Российской Федерации или оккупированные украинские порты, могут рассматриваться как перевозящие грузы военного назначения.

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