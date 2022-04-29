"Это зерно станет им костью в горле", — Данилов об "экспроприации" врагом урожая у фермеров Херсонщины

"Это зерно станет им костью в горле", — Данилов об "экспроприации" врагом урожая у фермеров Херсонщины

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что со стороны РФ на территории Украины идет сплошное мародерство, а вывоз украинского зерна станет россиянам костью в горле.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявляет, что РФ – это страна, которая "в жизни вообще ничего не видела такого", и для них то, как живут украинцы, стало обычным чудом.

Об этом он заявил в интервью Радио Свобода, комментируя так называемую «экспроприацию» урожая у фермеров Херсонской области со стороны России.

Это мародеры, которые все, что они видят, забирают. Это обычная практика рашизма – прибирать в свои руки все, что они видят, все, что могут физически захватить, пользуясь временной возможностью. Это не только зерно, это и унитазы, это и бытовая техника... Более того, это зерно и то, что они делают, станет им костью в горле. И точно они это не проглотят", — сказал Данилов.

По его словам, РФ – это страна, которая "в жизни вообще ничего не видела такого", и для них то, как живут украинцы, стало обычным чудом.

"Они, как говорят в народе, хватают все под шумок. Еще раз подчеркиваю, я более чем уверен, что это не надолго", — отметил секретарь СНБО.

Он подчеркнул, что войска либо идут воевать, либо идут заниматься мародерством. "К сожалению, мы видим не только мародерство, мы видим терроризм. Мы видим то, что они делали в украинских городах, и мы не все еще можем узнать", — сказал Данилов.

Он отметил, что вообще не понимает, "как такая страна (как РФ — ред.) существует на карте мира", как в такую страну едут какие-то уважаемые люди, "общаются с человеком, являющимся современным Гитлером".

Напомним, что в Херсоне российские кафиры начали вывозить украинские овощи и зерно.

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