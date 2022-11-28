Это жизни наших воинов: Кличко оценил сроки окончания войны в Украине

Мэр Киева подчеркнул, что нужно с пониманием относиться к вызовам и прогнозам об освобождению Украины от оккупантов.

Мэр Киева Виталий Кличко выразил надежду, что следующий Новый год украинцы встретят под мирным небом.

Об этом глава Киева Виталий Кличко в интервью РБК-Украина.

Он подчеркнул, что, несмотря на успехи украинских воинов, еще 20% территории Украины оккупировано россиянами. И неизвестно, сколько еще украинских воинов отдадут свою жизнь за освобождение Родины.

"Это очень сложный вопрос, я не Нострадамус, хотя также хочу заглянуть в "завтрашний день" (улыбается, — ред.). Я надеюсь, я очень хочу, чтобы в следующем году Новый год мы все встретили под мирным небом. Мы не знаем, сколько еще за это мы должны заплатить, сколько жизней наших воинов. Но не будем забывать, что 20% территории Украины все еще оккупировано. И россияне не собираются уходить, но мы поможем", — сказал Кличко.

Мэр отметил, что это сложная задача, я ни в коем случае не хотел бы умалять.

"Нужно с пониманием относиться к таким вызовам и прогнозам. Я очень надеюсь и мы делаем все для того, чтобы следующий Новый год мы отпраздновали уже в освобожденной от агрессора мирной Украине", — добавил он.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что, несмотря на вражеские атаки ракетами, дронами-камикадзе и постоянную опасность, киевляне не уезжают из города. По его словам, в настоящее время в столице фиксируют около 3,3 млн человек, постоянно проживающих в городе.

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