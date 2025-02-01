"Это зло, которое не остановится само по себе": Зеленский отреагировал на российский удар по Судже

Государство-агрессорка Россия ударила по интернату с готовившимися к эвакуации мирными жителями. Это была русская авиационная бомба.

Об этом написал президент Украины Владимир Зеленский.

Россияне уничтожили здание, хотя там было десятки мирных жителей.

"Так Россия десятилетия назад вела войну против Чечни. Так же убивали сирийцев. Также российские бомбы разрушают украинские дома. И даже против собственного мирного населения российская армия использует подобную тактику", — подчеркнул он.

Как подчеркнул украинский лидер, это государство, лишенное цивилизованности.

И это зло, которое не остановится само по себе. Но если действовать сильно и решительно, даже Россию можно заставить остановиться. И это необходимо сделать, чтобы обезопасить мир от российских бомб.

Напомним, 1 февраля россияне нанесли удар по школе-интернату в Судже на Курщине. Почти сотня людей оказалась под завалами, среди них большинство пожилых и лежащих.

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