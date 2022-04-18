Это значит, что в России плохие дела — Данилов о предполагаемом приезде "повара Путина" на Донбасс

Это значит, что в России плохие дела — Данилов о предполагаемом приезде "повара Путина" на Донбасс

Как сообщают СМИ, Пригожин вроде бы прибыл на Донбасс, чтобы руководить операцией по ликвидации высшего руководства Украины.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов не может подтвердить, что пропагандист и владелец ППК "Вагнер" Евгений Пригожин, более известный как "повар Путина", находится на Востоке. Если это действительно так, то Данилов считает, что военные дела у оккупантов "плохие".

Об этом Данилов рассказал в эфире совместного телемарафона "Единые новости".

"Я не могу это подтвердить, потому что мы окончательно еще не выяснили эти обстоятельства. Но если повар Путина уже находится здесь, то у них плохо дела, — сказал Секретарь СНБО.

Данилов подтвердил, что утром понедельника, 18 апреля, Россия начала активную фазу на Востоке. Армии России попытались пойти в наступление вдоль линии фронта в трех областях Украины.

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