"Это знак": в Сумах увидели символ несокрушимости (фото, видео)

Ракетный удар по ¦суммах — последствия

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В Сумах 13 апреля продолжаются аварийно-розыскные работы после российского ракетного удара. В поврежденном здании производится демонтаж аварийных конструкций. Работают кинологические расчеты. А среди руин обнаружен невредимый флаг Украины.

Об этом говорится в сообщении ГСЧС Сумщины.

«Это символ. Это символ. Мы стоим. И выстоим. Мы — несокрушимые. Мы победим!» — заявили в ГСЧС.

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Неповрежденный флаг Украины на фоне развалин в Сумах

Напомним, что в Сумах 13 апреля в результате вражеского удара погибли 34 человека, из них 2 ребенка. Пострадали 117 человек, в том числе 15 детей.

Дата публикации 19:02, 13.04.25 Количество просмотров 8 Среди руин - невредимый флаг Украины: спасатели обнародовали видео последствий вражеского обстрела Сум

РФ атаковала ракетами Сумы именно тогда, когда люди выходили из церкви в Вербное воскресенье.

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