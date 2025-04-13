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"Это знак": в Сумах увидели символ несокрушимости (фото, видео)
Спасатели обнаружили невредимый флаг Украины на фоне развалин здания в центре Сум.
В Сумах 13 апреля продолжаются аварийно-розыскные работы после российского ракетного удара. В поврежденном здании производится демонтаж аварийных конструкций. Работают кинологические расчеты. А среди руин обнаружен невредимый флаг Украины.
Об этом говорится в сообщении ГСЧС Сумщины.
«Это символ. Это символ. Мы стоим. И выстоим. Мы — несокрушимые. Мы победим!» — заявили в ГСЧС.
Напомним, что в Сумах 13 апреля в результате вражеского удара погибли 34 человека, из них 2 ребенка. Пострадали 117 человек, в том числе 15 детей.
РФ атаковала ракетами Сумы именно тогда, когда люди выходили из церкви в Вербное воскресенье.
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