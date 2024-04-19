"Это знаковая операция": в ГУР сообщили новые детали уничтожения самолета Ту-22М3

Там отметили, что уничтожен самолет стратегической авиации РФ – впервые при выполнении боевого задания в воздухе с самого начала полномасштабного вторжения.

ГУР и Воздушные силы ВСУ уничтожили российский бомбардировщик Ту-22М3 во время выполнения им боевой задачи. Другой вражеский самолет, следовавший за ним, был вынужден развернуться.

Об этом представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов рассказал в эфире "Радио Свобода".

"Наверное, когда Путин будет комментировать, что произошло с его стратегическим бомбардировщиком, скажет – он упал", – подколол Юсов российского диктатора.

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Он отметил, что можно констатировать успешную операцию украинской военной разведки во взаимодействии с Воздушными силами.

"Результативная операция, уничтожен самолет стратегической авиации противника – впервые во время выполнения боевого задания в воздухе за период полномасштабного вторжения. Уничтожен во время выполнения боевого задания. Другой самолет, следовавший за ним, был вынужден развернуться. Это значит, что еще ряд ракет не был выпущен по Украине”, – рассказал представитель ГУР.

Он также сообщил, что в целом эта операция была определенным повтором состоявшейся недавно операции ГУР по сбитию российского самолета-разведчика А-50.

"Расстояние в этот раз еще больше. Речь идет об расстоянии около 300 км от украинской границы. Это действительно знаковая операция, знаковый результат для Украины", — подчеркнул Юсов.

Напомним, 19 апреля в Ставропольском крае РФ упал бомбардировщик Ту-22МЗ. Впоследствии в ГУР сообщили, что в результате совместной с Воздушными силами операции был уничтожен российский самолет, который 19 апреля запускал ракеты по Украине.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: В России упал самолет, который наносил удары по Украине

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