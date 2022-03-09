"Это зверство! Немедленно закройте небо!": Зеленский отреагировал на авиаудар России по роддому в Мариуполе

"Это зверство! Немедленно закройте небо!": Зеленский отреагировал на авиаудар России по роддому в Мариуполе

Число погибших и пострадавших устанавливается.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на авиаудар России по родильному дому в Мариуполе. Он назвал действия оккупантов зверством и призвал мир немедленно закрыть небо, чтобы остановить убийства.

Видео с места происшествия президент выложил у себя в Telеrgram.

"Мариуполь. Прямой удар российских войск по роддому. Люди под завалами. Дети под завалами. Это зверство! Сколько еще мир будет соучастником, игнорируя террор? Немедленно закройте небо! Немедленно остановите убийства! Вы имеете силу. Но, похоже, теряете человечность", – написал Зеленский.

Отметим, что россияне сбросили авиабомбу в район больницы и роддома, где находились мамы с детьми. Число погибших и пострадавших устанавливается. Еще один удар пришелся поблизости в центре города. На месте работают полиция и спасатели.

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