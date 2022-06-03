"Этого надо было ожидать": украинцы накрыли оккупантов из артиллерии во время съемки пропагандистского видео

"Этого надо было ожидать": украинцы накрыли оккупантов из артиллерии во время съемки пропагандистского видео

Российские военные с целью пропаганды своего "сверхсовременного" оружия сняли видео, как работает реактивная система залпового огня "Солнцепек".

Однако похвастаться не удалось, потому что после первого запуска ракеты "Солнцепек" накрыли из авиации украинские военные.

Соответствующее видео впоследствии появилось в соцсетях.

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На ролике видно, как российский оккупант снимает на камеру, как из реактивной системы запускают ракету. Сопровождается все громкой работой военной техники.

“Тяжелая огнеметная система. Даже для меня с активными шумоподавляющими наушниками – это очень громко. Я не представляю, что происходит в том месте, куда эти ракеты попадают. Кроме разрушительного, термоболического эффекта, это еще очень деморализует ”, — прокомментировал запуск ракеты оккупант.

Однако похвастаться долго не удалось, потому что через несколько секунд позицию военных преступников РФ накрыли из артиллерии украинские военные.

Интересно то, что оккупант, который так хорошо рассказывал о “деморализирующем эффекте”, затем сразу изменил позицию и заявил, что “этого надо было ожидать”.

Напомним, что в Луганскую область убивать оккупантов прибыл "Иностранный легион".

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