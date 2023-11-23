"Этого нельзя допустить": Закаев назвал главную причину установления путинского режима в Ичкерии и предостерег украинцев

В борьбе с Россией у Украины практически нет ошибок, но начинаются процессы, направленные на то, чтобы внести разлом в политической элите.

Чеченский государственный и политический деятель, бригадный генерал Ахмед Закаев отметил, что главной ошибкой чеченского народа было проведение выборов, и это позволило россиянам внести раскол в общество.

Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".

“Долгосрочность войны привела к тому, что чеченский народ не выдержал этого давления. 12 лет мы оказывали организованное сопротивление, но потом наш потенциал иссяк. Потому что мы остались один на один с этим русским монстром. Нашлись люди, подвергшиеся пропаганде РФ, сделав выбор не в пользу народа, занявших позицию агрессора. Именно поэтому россиянам удалось установить диктаторский режим на территории Чеченской республики», – подчеркнул Закаев.

По словам бригадного генерала сегодня Украина играет огромную роль в борьбе чеченского народа, а также в борьбе всех колонизированных народов.

“Агрессия России против Украины показала всему миру сущность этой страны, этого режима. Именно российская пропаганда в свое время позволила России отвлечь от нас международное сообщество. Это и есть главная причина того, что России удалось установить свой режим», — отметил Закаев.

Ахмед Закаев также добавил, что в борьбе с Россией у Украины практически нет ошибок, но начинаются процессы, направленные на то, чтобы внести разлом в политической элите.

Этого нельзя допустить. В Украине не должно быть выборов. Самая главная наша ошибка заключалась в том, что мы в свое время провели выборы, и это позволило россиянам внести раскол в наше общество. Если вы пойдете по нашему пути — это серьезно повлияет на результаты войны. Сохранение единства – это самое главное”, – подчеркнул Закаев.

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