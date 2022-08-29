"Этот день настал": миссия МАГАТЭ уже в пути на Запорожскую АЭС (фото)

Миссия Международного агентства атомной энергетики (МАГАТЭ) отправилась на Запорожскую АЭС, которую захватили российские оккупанты, которые своими преступными действиями ставят под угрозу весь мир.

Миссия прибудет на ЗАЭС на этой неделе.

Об этом сообщил глава ядерного агентства ООН Рафаэль Мариано Гросси.

Руководит миссией сам Гросси.

"Этот день настал. Миссия поддержки и помощи МАГАТЭ сейчас в пути в Запорожье. Мы должны защитить безопасность крупнейшего в Украине и Европе ядерного объекта. Горжусь тем, что возглавляю эту миссию, которая прибудет на ЗАЭС на этой недели", — говорится в его сообщении в Twitter.

Как сообщалось, при погодных условиях, как в понедельник, 29 августа, в случае вероятной тяжелой аварии на ЗАЭС радиоактивное облако накроет часть юга Украины и юго-западные регионы России.

Однако, как заявили в США, заявили, что Россия не признает угрозу радиационного загрязнения вокруг Запорожской АЭС.

Напомним, оккупанты увеличили количество техники и военных на ЗАЭС.

Тем временем находившихся на ЗАЭС оккупантов забрали в реанимацию с признаками лучевой болезни.

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