"Этот миф сожжен": Зеленский объяснил, почему Россия потеряла право на наследство древней Руси

Украинский президент сравнил российских оккупантов с ордынцами, которые так же разрушали древний Чернигов.
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что после разрушения Чернигова Российская Федерация потеряла право называться наследницей древней Руси.
Об этом он говорил в своем обращении на ночь 15 апреля.
Украинский президент напомнил, что за более чем тысячелетнюю историю древний Чернигов видел уже достаточно войн и захватчиков, и теперь, в 21 веке, заслуживает мира и спокойствия.
“Но... Пришла Россия. Пришла с наихудшим, что Чернигов переживал за все время с Х века. Со времен той Руси, на связь с которой Россия когда-то претендовала. Теперь и этот миф сожжен. Русь не разрушала бы себя саму. С ней это делали чужаки. Ордынцы и другие захватчики", — подчеркнул Зеленский.
Президент отметил, что то, как ведут себя оккупанты на украинской земле, свидетельствует об их настоящих захватнических намерениях. "Воюют они так же — ради грабежа и издевательств", — заметил он.
Напомним, в разбитом российскими оккупантами Чернигове побывали мировые средства массовой информации. Журналисты в Чернигове документировали, какие разрушения нанесли российские оккупанты.
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