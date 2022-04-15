"Этот миф сожжен": Зеленский объяснил, почему Россия потеряла право на наследство древней Руси

Украинский президент сравнил российских оккупантов с ордынцами, которые так же разрушали древний Чернигов.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что после разрушения Чернигова Российская Федерация потеряла право называться наследницей древней Руси.

Об этом он говорил в своем обращении на ночь 15 апреля.

Украинский президент напомнил, что за более чем тысячелетнюю историю древний Чернигов видел уже достаточно войн и захватчиков, и теперь, в 21 веке, заслуживает мира и спокойствия.

“Но... Пришла Россия. Пришла с наихудшим, что Чернигов переживал за все время с Х века. Со времен той Руси, на связь с которой Россия когда-то претендовала. Теперь и этот миф сожжен. Русь не разрушала бы себя саму. С ней это делали чужаки. Ордынцы и другие захватчики", — подчеркнул Зеленский.

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Президент отметил, что то, как ведут себя оккупанты на украинской земле, свидетельствует об их настоящих захватнических намерениях. "Воюют они так же — ради грабежа и издевательств", — заметил он.

Обращение Владимира Зеленского по итогам 50-го дня войны

Напомним, в разбитом российскими оккупантами Чернигове побывали мировые средства массовой информации. Журналисты в Чернигове документировали, какие разрушения нанесли российские оккупанты.

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