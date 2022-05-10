"Этот недостаток видим на поле боя": Арестович назвал главную проблему российских военных начальников

Советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович считает, что главная проблема российских военных начальников состоит в том, что они не могут возразить приказу, даже если он заранее неосуществим, а стратегия провальна.

Российская военная школа берет начало в прусской, где было два основных принципа управления войсками: централизованное командование и свободная тактика.

Об этом Арестович написал в Сети.

"Россия взяла только первое. Этот недостаток мы видим на поле боя", – отметил советник главы ОП.

Он подчеркнул, что российская стратегия в Украине была первоначально провальной. Однако ни один военный начальник не возразил этому плану и продолжает бояться возражать. Российские солдаты и офицеры в Украине продолжают выполнять приказы, неся огромные потери, которые ведут к их поражению, уверен Арестович.

"Этому нельзя научиться через неделю или месяцы. Это должно быть в крови сначала. Свобода творчества на войне может быть только чертой характера. А любая свобода у РФ под запретом", – резюмировал советник главы президентского офиса.

Напомним, накануне журналист-расследователь Bellingcat Христо Грозев рассказал – сегодня точно можно утверждать, что среди российских силовиков есть раскол в вопросе войны в Украине, о чем свидетельствуют полученные журналистами письма.

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