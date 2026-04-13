Головоломка / © ТСН

Реклама

Профессор Шейн Фредерик из Массачусетского технологического института придумал кратчайший в мире тест на интеллект. В нем всего три вопроса, но они настолько коварны, что из 3000 человек только 17% смогли ответить правильно на все.

Об этом пишет Mirror.

Особенность теста CRT

Методика была впервые представлена в исследовательской работе 2005 года. По словам профессора Фредерика, сложность задач состоит не в их математических расчетах, а в психологическом аспекте.

Реклама

«Три задачи на CRT являются „легкими“ в том смысле, что их решение легко понять, если его объяснить, однако для достижения правильного ответа часто нужно подавить ошибочный ответ, который „импульсивно“ приходит в голову», — отмечает автор исследования.

Три вопроса теста

Цена товаров. Бита и мяч вместе стоят 1,10 доллара. Бита стоит на 1 доллар больше, чем мяч. Сколько стоит мяч? Производительность машин. Если пяти машинам нужно пять минут, чтобы сделать пять виджетов, сколько времени понадобится 100 машинам, чтобы сделать 100 виджетов? Кувшинка в озере. В озере растет куст кувшинки. Каждый день он увеличивается вдвое. Если куст полностью покрывает озеро за 48 дней, сколько времени понадобится, чтобы он покрыл половину озера?

Самые распространенные НЕправильные ответы

Большинство людей дают импульсивные ответы, которые оказываются неправильными:

10 центов (для первого вопроса);

100 минут (для второго вопроса);

24 дня (для третьего вопроса).

Профессор Фредерик объясняет ошибку в первой задаче так:

«Любой, кто задумается над этим хотя бы на миг, поймет, что разница между 1 долларом и 10 центами составляет всего 90 центов, а не 1 доллар».

Реклама

Правильные ответы и их логическое обоснование

Автор книги «Радость теории игр» Преш Талвалкар привел детальное объяснение каждого решения:

1. Мяч стоит 5 центов. Если принять стоимость мяча за X, то бита стоит X+1. Суммарное уравнение выглядит так:

X+(X+1) = 1,1

2X + 1 = 1,1

2X = 0,1

X=0,05

Это означает, что мяч стоит 5 центов, а бита — 1,05 доллара.

2. Понадобится 5 минут. Если 5 машин производят 5 изделий за 5 минут, это означает, что каждая отдельная машина тратит 5 минут на изготовление одного изделия. Поэтому если 100 машин будут работать одновременно, каждая из них все равно изготовит свое изделие за 5 минут.

Реклама

3. Понадобится 47 дней. Поскольку куст удваивается ежедневно, это означает, что в обратной последовательности он был вдвое меньше ровно за сутки до полного покрытия. Если на 48-й день озеро закрыто полностью, то на 47-й день оно было покрыто ровно наполовину.

